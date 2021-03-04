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Шмыгаль о просьбе Витренко уволить Коболева: Не вижу острых причин для этого

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Шмыгаль о просьбе Витренко уволить Коболева: Не вижу острых причин для этого
Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что не видит причин для увольнения руководителя НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, комментируя письмо-обращение и.о. министра энергетики Юрия Витренко с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.

"На письмо будет официальный ответ. Сейчас секретариат Кабмина готовит такой ответ, он будет предоставлен ... Я не вижу на сегодняшний день острых причин для увольнения руководителя "Нафтогаза". Я думаю, что это невозможно технологически так просто сделать. Думаю, что это такой сигнал для НАК "Нафтогаз" по улучшению работы", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ. ДОКУМЕНТ

Топ комментарии

  • Dmytro Mazepov
    острых причин нет - есть тупые отмазки
  • Vladimir Soukhov
    Они все вместе уходить будут, а не по одному. Сразу после импичмента.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А що може зробити лялька з власної волі ??? Нічого,лялькі не спроможні до самостійної діяльності чи мислення !!!)))
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