Никакого введения местного времени в Украине не предвидится, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на всей территории Украины должно действовать киевское время. Введение местного времени в отдельных громадах не планируется.

Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что местные громады получат рекомендации по графикам работы и могут регулировать на местах то, когда будет начинаться рабочий день. Это поможет избежать разницы в световом дне в регионах.

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"На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что введение единого времени позволит снять стресс с людей.

"Ни экономии, ни потерь, но стресс для людей будет снят. Надеюсь, что с этой весны будет снято и время останется таким, каким сейчас есть", - заявил Шмыгаль.