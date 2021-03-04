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Никакого введения местного времени в Украине не предвидится, - Шмыгаль

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Никакого введения местного времени в Украине не предвидится, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на всей территории Украины должно действовать киевское время. Введение местного времени в отдельных громадах не планируется.

Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что местные громады получат рекомендации по графикам работы и могут регулировать на местах то, когда будет начинаться рабочий день. Это поможет избежать разницы в световом дне в регионах.

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"На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что введение единого времени позволит снять стресс с людей.

"Ни экономии, ни потерь, но стресс для людей будет снят. Надеюсь, что с этой весны будет снято и время останется таким, каким сейчас есть", - заявил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Alexandr Gorodnithiy
    если с переводом времени на летнее время люди в среднем 2 часа светового времени с утра крепенько спали и два часа вечернего времени (темного времени суток) бодрствовали, то теперь мы будем спать три часа светлого времени с утра и жечь свет по три часа времени вечерами.
    Интересно каккому дебилу и зачем понадобилось вот это вот .... изменение. Хочется материться.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    То не чипай часовий пояс ,а просто пересунь час початку роботи !!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ну з 10-ма поясами є лише одна країна і як вона живе ми добре знаєсо !!!)))
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