В течение месяца в Раде разработают новый закон об обороте оружия, - "слуга народа" Монастырский

В парламенте планируют в течение месяца разработать новый законопроект об обороте оружия, который не будет включать вопрос короткоствольного оружия.

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель правоохранительного комитета нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Будет обязательно новый законопроект с другим названием, другим содержанием. Главное - что там уже не будет вопроса урегулирования короткоствольного оружия, а вопрос определения видов, типов оружия, кто выдает разрешение, кто создает реестр оборота оружия. Это нужный закон, который, я убежден, мы примем в этом созыве", - сказал Монастырский.

Он отметил, такой законопроект появится в течение ближайшего месяца.

Монастырский также рассказал, что оба законопроекта об оружии, которые сегодня не поддержала Рада, предусматривали урегулирование вопроса краткоствольного оружия.

"Один - предусматривал возможность приобретения пистолетов в собственность и хранении дома без права ношения. Альтернативный законопроект предлагал возможность предоставления полного владения, хранения, ношения огнестрельного короткоствольного оружия. Оба законопроекта предусматривали легализацию продажи пистолетов для граждан. И парламент не поддержал ни один, ни другой ввиду того, что общество не готово к этому вопросу. Очевидно, что мы сможем к нему вернуться, несмотря на ситуацию с войной, не раньше следующего созыва парламента", - сказал нардеп.

Напомним, сегодня Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.

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