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В течение месяца в Раде разработают новый закон об обороте оружия, - "слуга народа" Монастырский

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В течение месяца в Раде разработают новый закон об обороте оружия, - "слуга народа" Монастырский
В парламенте планируют в течение месяца разработать новый законопроект об обороте оружия, который не будет включать вопрос короткоствольного оружия.

Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель правоохранительного комитета нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Будет обязательно новый законопроект с другим названием, другим содержанием. Главное - что там уже не будет вопроса урегулирования короткоствольного оружия, а вопрос определения видов, типов оружия, кто выдает разрешение, кто создает реестр оборота оружия. Это нужный закон, который, я убежден, мы примем в этом созыве", - сказал Монастырский.

Он отметил, такой законопроект появится в течение ближайшего месяца.

Монастырский также рассказал, что оба законопроекта об оружии, которые сегодня не поддержала Рада, предусматривали урегулирование вопроса краткоствольного оружия.

"Один - предусматривал возможность приобретения пистолетов в собственность и хранении дома без права ношения. Альтернативный законопроект предлагал возможность предоставления полного владения, хранения, ношения огнестрельного короткоствольного оружия. Оба законопроекта предусматривали легализацию продажи пистолетов для граждан. И парламент не поддержал ни один, ни другой ввиду того, что общество не готово к этому вопросу. Очевидно, что мы сможем к нему вернуться, несмотря на ситуацию с войной, не раньше следующего созыва парламента", - сказал нардеп.

Напомним, сегодня Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.

Читайте: Рада сегодня рассмотрит налоги с игорного бизнеса, гендерную дискриминацию в рекламе и законопроект об обороте оружия

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Шёл 8-й год войны, а наши "депутаты" всё не могли родить Законы об оружии и теробороне. Грустно девочки, грустно, что вы на другой планете обитаете
  • mrSmith
    Лучше бы начать с закона о эвтаназии для таких гандонов как вы.
  • Эдмонд Саакян
    Ещё раз, вернёмся к вопросу разрешения короткоствола.
    За последние дни, на дорогах Украины, в ДТП, погибло более 20 человек! На фронте, погибло 2 человека.

    Становится окончательно понятно, что граждане Украины, не готовы к владению автомобилями!
    Если не остановить эту свободную раздачу автомобилей всем украинцам, то озверевшие украинцы просто передавят друг друга в ДТП!
    Ежегодно на дорогах Украины гибнет в ДТП больше людей, чем за 4 года войны на Донбассе!
    Даже с применением оружия, украинцы убивают в тысячи раз меньше людей, чем в ДТП!
    Пора прекратить эту кровавую вакханалию, поэтому я предлагаю:
    1) Запретить гражданам Украины, свободное владение автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами.
    2) Разрешить владеть автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами, только силовым министерствам и государственным чиновникам десятого ранга и выше.
    3) Разрешить гражданам Украины приобретение, после получения разрешения в МВД, транспортных средств, в виде колёсных и гусеничных тракторов, с максимальной скоростью не более 35 километров в час.
    4) Разрешить Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Голове Верховной Рады Украины, силовым министрам, награждать отличившихся граждан Украины, именными автомобилями отечественного и иностранного производства.
    5) Внести в Уголовный Кодекс Украины, статью 263 со значком 2, где предусмотреть наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет, за вождение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт автомобилей, мотоциклов, мопедов, моторных катеров и яхт (кроме колёсных и гусеничных тракторов), без предусмотренного законом разрешения. Освободить от уголовной ответственности лицо, которое совершило преступление, предусмотренное частью первой данной статьи, если оно добровольно сдало органам власти, незаконно приобретённые автомобили, мотоциклы, мопеды, моторные катера и яхты.
    Контроль за выполнением данных предложений, возложить на МВД Украины.
    "Право на совершение ДТП в Украине, имеет только государство!"
    «Совершение ДТП на дорогах должно быть исключительной прерогативой государства. Адекватность совершения ДТП должна регулироваться законодательством и обеспечиваться контролем со стороны, карманных общественных организаций» - подчеркнул министр МВД, Арсен Аваков.
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