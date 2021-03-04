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Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение

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Представительство ЕС о приговоре Стерненко: Украинская власть должна обеспечить надлежащее судебное рассмотрение
В представительстве Европейского союза в Украине знают о вынесенном одесскому активисту Сергею Стерненко приговоре и о реакции, которую он вызвал в украинском обществе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность и, таким образом, улучшит доверие украинцев к судебным решениям", - заявили в представительстве ЕС в Украине.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А звідки у соркадвозрічного Янелоха мільйонні статки і купа дрогоє нерухомості по Європі? Це тебе, бачу, не дуже цікавить?
  • Анатолий К 65c6a92d
    та його і не цікавлять статки донецького судді та його ідолопоклонство до сраліна і сіфілісного членіна. Як така потвора могла судити патріота? Добре, що хоч вишку не присудив.
  • бостууга
    Стерненко Стерненком. Але цей суд - це вирок судовій системі, котра наскрізь згнила. Все купляється та продається.
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