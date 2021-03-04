Иммунитет после вакцинации более устойчивый, чем после перенесенного COVID-19, - Ляшко

Прививка от коронавируса защищает лучше, чем антитела, которые вырабатываются в организме человека после перенесенного COVID-19.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Об этом заявил во время брифинга.

Он подчеркнул, что перенесенная коронавирусная болезнь не является противопоказанием к вакцинации.

"Согласно предварительным исследованиям, иммунитет после вакцинации намного более длительный и более устойчивый, чем после перенесенной болезни. Антитела не добавляются, формируется защита организма против инфекционной болезни", - объяснил главный санврач.

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