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Иммунитет после вакцинации более устойчивый, чем после перенесенного COVID-19, - Ляшко

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Иммунитет после вакцинации более устойчивый, чем после перенесенного COVID-19, - Ляшко
Прививка от коронавируса защищает лучше, чем антитела, которые вырабатываются в организме человека после перенесенного COVID-19.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Об этом заявил  во время брифинга.

Он подчеркнул, что перенесенная коронавирусная болезнь не является противопоказанием к вакцинации.

"Согласно предварительным исследованиям, иммунитет после вакцинации намного более длительный и более устойчивый, чем после перенесенной болезни. Антитела не добавляются, формируется защита организма против инфекционной болезни", - объяснил главный санврач.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    сам придумал?
  • Женя Калаш
    Тупорылые фантазии! Ну откуда ОНО это знает? Фуфло непонятное прикупили и впаривают людям.
  • Палєо Мустьє
    Коли це штучний імунітет був краще за природній?🥴
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