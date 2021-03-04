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В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции

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В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции
На совещании в Офисе Президента обсудили реформирование села и реализацию программы "Новое село".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках программы "Новое село" в сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАУ, отделения почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

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За каждым из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов. Будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации. Также будет создан координационный совет, в который войдут представители Кабинета Министров и Офиса Президента.

"Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что одними сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу "Новое село" включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Так, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.

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Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    почему не Большое село, 100 почт, 100 аптек...
  • Rostyslav Komarnytsky
    Будувати? А навіщо? Після адмінреформи ті, що бкл - порожніми стоять.
  • ьля
    на жаль, села приречені. рослинництву не потрібна така кількість людей, при ******** технологіях, коли пара тракторів і комбайнів обробляє тисячі гектар, а роль людини зводиться на 90% до їх заправки паливом (я спрощую, звичайно, але не набагато). щоб підняти тваринництво чи цукрову галузь, де дійсно потрібно більше людей і з ширшим переліком професій, потрібно вкласти мільярди, які невідомо коли відіб'ються. а кукурудза так і шепче: посій мене і не є.и мізки...
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