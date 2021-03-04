Рада обязала иностранцев подавать биометрические данные при оформлении виз
1 2694
Верховная Рада обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Народные депутаты одобрили за основу и в целом законопроект №3630.
Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.
Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.