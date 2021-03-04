Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт"
Об этом компания сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторыми средствами массовой информации была распространена информация о закупке Государственной компанией "Укрспецэкспорт" для нужд Министерства обороны Украины якобы устаревших боеприпасов, которые, по мнению автора материала, опасны и приобретенными по завышенным ценам. Государственная компания "Укрспецэкспорт" поддерживает позицию Министерства обороны Украины и заявляет о недопустимости инсинуаций и политиканства вокруг государственных оборонных закупок", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что распространение подобных материалов считают подыгрыванием агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитации украинской армии и спецэкспортеров.
Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.
Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.