Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт"

В государственной компании "Укрспецэкспорт" прокомментировали информацию о закупке выстрелов УОФ12. Ранее нардеп "ЕС" Бондарь заявил, что Минобороны купило списанные Болгарией старые советские боеприпасы.

Об этом компания сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторыми средствами массовой информации была распространена информация о закупке Государственной компанией "Укрспецэкспорт" для нужд Министерства обороны Украины якобы устаревших боеприпасов, которые, по мнению автора материала, опасны и приобретенными по завышенным ценам. Государственная компания "Укрспецэкспорт" поддерживает позицию Министерства обороны Украины и заявляет о недопустимости инсинуаций и политиканства вокруг государственных оборонных закупок", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что распространение подобных материалов считают подыгрыванием агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитации украинской армии и спецэкспортеров.

Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.

Позже в Минобороны сообщили, что выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене.

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