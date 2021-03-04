Шмыгаль о сотрудничестве Кабмина с Радой: на уровне комитетов работа является конструктивной

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что сотрудничество правительства на уровне парламентских комитетов весьма конструктивное, а на уровне сессионного зала Верховной Рады - естественно дискуссионное.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам года работы правительства под его председательством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Модель работы правительства с парламентскими комитетами, а это основа работы с парламентом, оценивается и комитетами, и министерствами как довольно хорошая, удовлетворительная, регулярная. То есть работаем над законопроектами, ведем дискуссии, отыскали точки правильного соприкосновения и синергии. Я считаю, что работа сегодня является довольно конструктивной на уровне комитетов. На уровне же парламентского зала есть и должна быть дискуссия, это естественно", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что парламент- это коллегиальный орган, который принимает решение в определенных дискуссиях, поэтому в отдельных случаях они могут вызвать затягивание определенных правительственных инициатив.

"Я не могу говорить о блокировании (правительственных инициатив. - Ред.). В отдельных случаях блокирование есть, например, из политической целесообразности, еще какие-то дискуссионные моменты, которые вызывают затягивание принятия тех или иных законов, потому что, действительно, есть разные взгляды и разное видение. И компромисс должен быть найден, а он требует времени", - отметил премьер-министр.

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По его словам, невозможно, чтобы парламент единогласно принимал все законы, которые предлагает правительство. "Конечно, должно все быть продискутировано, ведь парламент - это отражение нашего общества. А обсуждения и дискуссии - это сложный процесс, который требует определенного времени", - сказал глава правительства.