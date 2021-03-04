В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Шмыгаль назвал три области, которые сейчас находятся в красной зоне. Отдельно Минздрав сегодня обновил зоны - это касается оранжевой, желтой зон. К сожалению, ни одна административно-территориальная единица не попадает в зеленую зону. Будем смотреть по показателям. Думаю, меры в красных зонах уже через неделю покажут, насколько они эффективны. После этого будем принимать решение. Кроме того, конечно, будет продолжаться вакцинация. И будем ожидать, что будем производить коллективный иммунитет путем вакцинации в первую очередь уязвимых групп населения", - отметил министр.
В то же время, по словам Немчинова, оранжевые зоны карантина могут стать красными.
"В перспективе все зоны, которые сейчас в оранжевой зоне, могут оказаться в красной зоне. Решение принимается по представлению областной ТЭБ и ЧС, степень карантина определяется Государственной комиссией ТЭБ и ЧС", - добавил министр Кабмина.