Поставка первой партии в 700 тысяч доз китайской COVID-вакцины Sinovac должна состояться не позднее 7 марта, - Медзакупки

Согласно контракту первая партия китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac должна быть поставлена в Украину 7 марта. При этом она будет принята лишь в том случае, если будет подтверждена ее эффективность.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины", передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае наша позиция такова. Поставка первой партии в 700 тысяч доз вакцины должна состояться не позднее 7 марта, согласно условиям договора. Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины требованиям, указанным в договоре, в частности, в части регистрации в Украине, а также минимального показателя эффективности ", - сообщили в Медзакупках.

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В госпредприятии сообщили, что обратились в Министерство здравоохранения Украины о состоянии рассмотрения вопроса регистрации вакцины от Sinovac, а также заявленного уровня эффективности.

Также в Медзакупках добавили, что проверяют информацию о том, обращалась к ним компания "Лекхим" о том, что эту вакцину хотят поставить до 15 марта.

"Мы проверяем эту информацию. Это письмо должен был официально зайти в канцелярию", - отметили в Медзакупках.