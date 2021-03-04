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Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

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Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко
Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из имеющегося в наличии в Украине количества вакцин и увеличатся тогда, когда будут новые поставки.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Темпы вакцинации рассчитываются исходя из того количества вакцин, которые есть на территории Украины в настоящее время. В случае если будет новая поставка, план будет увеличен, мы дополнительно будем привлекать пункты вакцинации и мобильные бригады", - сказал он.

Ляшко сообщил, что Минздрав планирует с 10 марта выйти на динамику 10-15-20 тыс. вакцинаций в сутки, а в дальнейшем она будет в зависимости от объема наличия вакцин.

Замминистра отметил, что по состоянию на среду вакцинация проводилась 45-ю мобильными бригадами. Основная категория лиц, которые вакцинировались, это работники медучреждений, оказывающие помощь больным с COVID-19. Начали подключаться соматические отделения, работники экстренной медпомощи. "Мы расширяем охват и добавляем мобильные группы", - сказал он.

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При этом он подчеркнул, что вакцина AstraZeneca эффективна для лиц старше 70 лет.

"Из всех провакцинированных в Украине 15% - это лица старше 70 лет, это 1436 человек", - сообщил он.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    100500 вакцинаций в день. Сами Ляшко со Степановым ******* рукова и начнут колоть. Выйдут мля они. Желающих сначала столько наберите.
  • Oleg Domovoy c811ed55
    Он что, больной? В Запорожской области всего одна бригада для вакцинации и она с 1 марта до сих пор не может сделать выделенные на всю область 220 вакцин для медиков. Какие 20 тысяч в сутки с 10 марта? Что они курят?!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6908
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