Германия закрывает счета пропагандистских изданий "Russia Today" и "Ruptly": МИД РФ обещает принять аналогичные меры в отношении немецких СМИ

Германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА-Новости", об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", - сказала Захарова.

По словам представителя МИД, Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда".

"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве - без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", - объяснила Захарова.

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