Зеленский принял участие в церемонии прощания с первым главой МИД Украины Зленко: "Он был тем, кто заложил основы дипломатической армии"

Президент Владимир Зеленский принял участие в прощании с украинским дипломатом, первым министром иностранных дел независимой Украины Анатолием Зленко, которое проходило в здании Дипломатической академии в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким дипломата, которые присутствовали на церемонии. Президент отметил выдающуюся роль Анатолия Зленко в украинской дипломатии, ведь он был "тем, кто заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости".

Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины и возглавлял МИД в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год. Также он был представителем Украины при ООН. Дипломат скончался на 83-м году жизни.

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