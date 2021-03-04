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"Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко

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"Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко
В партии "Слуга народа" поддерживают уменьшение количественного состава народных депутатов до 300.

Об этом сообщил глава партии, первый заместитель главы парламентской фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы готовы законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об уменьшении количества народных депутатов как минимум еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было и в предвыборной программе партии", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что законопроект подготовлен и его можно выносить на голосование. "Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как коллеги за него будут голосовать", - отметил народный депутат.

Корниенко также напомнил, что граждане Украины поддержали уменьшение состава парламента до 300 народных депутатов и во время опроса, инициированного президентом Зеленским в октябре прошлого года.

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Напоминаем, Комитет по вопросам правовой политики 14 января рекомендовал Верховной Раде одобрить в целом (финальный вариант) изменения в Конституцию об уменьшении количественного состава парламента. 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Точно. Потрібно зменшити. Закупка 300 депутан обійдеться бабломойському- ахметову дешевше.
    Процвітаючі
    Польща - 460 депутатів.
    Франція - 577 депутатів.
    Германія - 709 депутатів "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8142
    І т.д.
    Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
  • Sergii Naushenko
    Прошу підтримати петицію про НЕПРИПУСТИМІСТЬ скорочення кількості депутатів ВРУ до 300:
    https://petition.president.gov.ua/petition/112254
  • Cтарий Кінь
    Дуже великі витрати на підкуп депутатів тому, весь час ми чуємо про скоротшення корпусу. А я б навпаки довів до 600 аби корумповані скотиняки роззорилися на хабарах.
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