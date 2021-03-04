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"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко

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"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мутировавший штамм коронавируса не влияет на ход вакцинальной кампании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Ляшко заявил в ходе пресс-конференции.

"Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм.

Также читайте: Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко

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Топ комментарии

  • Маркиз
    Деяких блогерів купили, і вони вчора заволали дурними голосами:"Індійський шмурдяк - це АстраЗенека"
    1. Эта индийская вакцина - не AstraZeneca.
    Потому что ее производят не на мощностях AstraZeneca, а на собственном производстве - Serum institute of India.
    Производят по технологическому процессу, предоставленному компанией AstraZenecа, но это не контрактное производство, а просто передача технологической документации.
    То есть, никакого дополнительного контроля AstraZeneca ни над технологией производства, ни над результатом - там нет.
    Поэтому вакцина называется CoviShield, а не «COVID-19 Vaccine AstraZeneca».

    "Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3774

    2. CoviShield и «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» - две абсолютно разных вакцины.
    Тут даже не применим термин «дженерик», т.е. копия. Иммунобиологические препараты не бывают «копиями», они бывают биологически-подобными - «биосимилярами».
    В частности, фармакологи говорят, что индусы на своем производстве неизбежно должны будут адаптировать техкарту переданного AstraZeneca процесса, например, в индийской вакцине будет однозначно больше консервантов и буферов, которые призваны обеспечить сохранность вакцины при более высоких температурах хранения. В Индии прямо сейчас проходят испытания AstraZeneca и CoviShield на предмет эффективности и побочных эффектов. Пока не в пользу завезённой к нам.

    3. Никакого «дополнительного контроля качества» агентство Crown Agents, через которое закуплена эта вакцина, не производит, это не их деятельность. Они осуществляют консалтинг по организации закупки, и сопровождают процесс.

    4. Главное, что особо настораживает.
    Serum institute of India имеет достаточно поганое производство, у которого нет сертификата GMP, выданного страной со строгой регуляторной системой. У него есть только переквалификация ВОЗа, а это намного менее жесткие требования. В 2018 году наша украинская Гослекслужба отказалась выдать сертификат GMP этому производству, т.к. инспекция производства выявила три критических, и восемь существенных нарушений.
    В целом, ВОЗ не рекомендует CoviShield, тем не менее она уже используется в Африке и некоторых странах Азии (Бутан, Бангладеш), причём поставки индийской вакцины бесплатные.

    5. А про качество серумовских вакцин можно судить по массовым побочкам от их АКДСки и массовых отказов мам прививать детей вакцинами этого производителя. В 2008 году, проводилась массовая вакцинация от кори, вакциной этого же производителя, при этом 200 детей заболели и 1 ребенок умер, после чего в 2009 году вся оставшаяся партия вакцины была уничтожена.

    6. Вот ещё важный момент: оказывается, в европейских странах CoviShield признана неэффективной для людей из наибольшей группы риска - 55-65 лет и старше (собственно, ради кого все эти карантины и локдауны вводились), в связи с чем ее применение этой категории НЕ показано.
    Возникает вопрос: зачем ее вообще привезли в Украину?

    7. Нет никаких гарантий в том, что вакцинация CoviShield позволит въехать в Европу.
    Там уже ведутся консультации о т.н. «прививочном паспорте», но с ориентацией на Pfizer/BioNTech, Moderna и оригинальную AstraZeneca.
    Таким образом, хотя и есть две вакцины, относящиеся к одному типу, но они НЕ равноценны по свойствам.
    Мы закупили худшую. Ту, что осталась невостребованной.
    Да ещё и не по рыночной цене: при отпускной в 2,74$ за дозу, мы заплатили из бюджета целых 17$.
    Да к тому же - не всем подходящую. Такая вот она - провальная вакцинация...
    А.Андреева
  • Маркиз
    Бедные сиротки, "слуги народа", всё о народе думают, бедолаги...

    "Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3622
  • Женя Калаш
    Где это чучело откопали? Что Оно бредит? Его на освидетельствование в Павловскую , а не замминистра. Хотя видать он там с соратниками по разуму.
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