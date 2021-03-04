"Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мутировавший штамм коронавируса не влияет на ход вакцинальной кампании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Ляшко заявил в ходе пресс-конференции.

"Выявление британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Британская мутация не влияет эффективность вакцинации. Выявление британского штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости соблюдать противоэпидемические меры", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм.

Также читайте: Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививок в сутки, - Ляшко