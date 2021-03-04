Главный эпидемиолог ВСУ о вакцинации на передовой: Из 40 тыс. военнослужащих согласие дали лишь 7 тыс.

Главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым рассказал о ходе вакцинации на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В настоящее время поступило 14 тыс. доз вакцин в район проведения ООС. Вакцины распределены между Донецкой и Луганской областями - соответственно, 7 200 и 6 800 доз. На данный момент 884 лица вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех 7 тыс. человек, которые дали согласие на вакцинацию", - отметил эпидемиолог.

По словам Олыма, большое количество военных отказывается от вакцинации.

"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, такая ситуация за счет политизации вакцинальной кампании. Поэтому, к сожалению, отказы есть. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то из 40 тыс. только 7 тыс. дали согласие", - сказал он.

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