Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Песков и Павлополя, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, вблизи Водяного, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120-мм миномет. А неподалеку Песков оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных обстрелов в сторону украинских позиций у Павлополя.
На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник был вовремя подавлено средствами РЭБ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.