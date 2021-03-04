Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Песков и Павлополя, - пресс-центр ОС

С начала суток, 4 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи Водяного, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120-мм миномет. А неподалеку Песков оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных обстрелов в сторону украинских позиций у Павлополя.

На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник был вовремя подавлено средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.