Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Песков и Павлополя, - пресс-центр ОС

1 98636
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Песков и Павлополя, - пресс-центр ОС
С начала суток, 4 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи Водяного, противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120-мм миномет. А неподалеку Песков оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных обстрелов в сторону украинских позиций у Павлополя.

На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник был вовремя подавлено средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрела наемников РФ, - ОТГ "Север"

По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Коля Морозов 8ab0f315
    ахахах кацапсяра обдристана, ви до Києва вже 7 рік чешете Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2168
  • 5 копійок
    Режиму припинення вогню не існувало і не існує. Сепарня підтвердить.
  • Alex Smith bb5fe51c
    Не рви жопу)) - если бы ВСУ нанесли удар по той дыре - то там бы был кратер))))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости