40 сенаторов призывают Байдена ввести новые санкции против "Северного потока-2"

40 американских сенаторов от Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена ввести новые санкции против участников газотранзитного проекта "Северный поток-2".

Сенаторы направили письмо с соответствующим призывом 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"В этом письме мы выражаем глубокую обеспокоенность из-за отказа администрации от введения санкций против организаций, задействованных в проекте "Северный поток-2", - пишут сенаторы.

Они отметили, что названия кораблей и компаний, участвующих в проекте и подпадающих под санкции, широко известны, а законодатели от обеих партий в Конгрессе поддержали введение санкций против газпромовского проекта.

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"Этот проект делает наших союзников и партнеров в Европе более уязвимыми к давлению Москвы", - заявил один из подписантов письма Джон Баррассо.