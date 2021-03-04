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Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

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Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Президент Владимир Зеленский подписал закон об учете трудовой деятельности работника в электронной форме, который Верховная Рада приняла 5 февраля 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и т.п. Также законодательно урегулируется вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

"Таким образом, совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

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Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

"Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в первую очередь в случае временной утраты трудоспособности.

Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которая есть работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям. Устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Я не зрозумів. Це те саме, що і по визнання українських водійських прав у одній арабській країні? Пенсійний фонд чудово веде облік трудового стажу на основі внесків у фонд страхування. Трудові книжки для визначення стажу потрібні лише до 2003 року. Це теж імітація роботи?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тобто ти стверджкєг, що Зєлєнскій продовжує курс сиаочодого? 😲 Опа-на! Тепер я розумію, чому він добудову дороги, які почав Петро, і все інше, що тй не закінчив. Але у мене тоді логісючне питання: Нафігаааа!!!?? Нафіга було міняти президента? 😊
    І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
  • sulima ivan
    Селянин, що все життя не розгибав спини і годував місто яйцями і молоком не має і дня трудового стажу. Якась мерзота суддівська, що окрім відкатів за брехливі вироки нічого в житті не знає, збудувала собі статки арабського шейха буде отримувати ще й небачену пенсію???
    Зєлю геть. Дострокові.
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