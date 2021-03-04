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Иммунитет к COVID-19 есть у 13-20% украинцев, - KSE

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Иммунитет к COVID-19 есть у 13-20% украинцев, - KSE
Уровень иммунитета украинцев к коронавирусу составляет 13−20%, свидетельствует исследование Киевской школы экономики. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы этот показатель составил 60-70%.

Об этом заявил на брифинге глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Он развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

В KSE объяснили, что такие цифры — нормальная международная практика, так как официально подтверждают примерно 30% от всех случаев заражения.

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В мире же коллективный иммунитет составляет около 10%.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в 2021 году коллективный иммунитет к коронавирусу маловероятен. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы у 60−70% населения был иммунитет к коронавирусу.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Дмитро Биков

    9 год ·

    Прихильники презЕдента:

    - Це все Порох винен у зриві вакцинації! Це все секта порохоботів винна у розкачуванні ситуації!

    - А ви збираєтеся вакцинуватися індійською вакциною?
    - Шо я ідіот якийсь, я почекаю нормальну.

    Завіса.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Вот на кого это рассчитано, если в самой статье противоречия:
    глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

    И тут же:
    Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

    Возникает логический вопрос. На основании чего тогда экономист развенчивает мифы?
    И второе. До выпуска вакцины наличие антител в организме к ковиду на сколько помню считалось, что человек им болен. Поправьте меня, если ошибаюсь.
  • Біле Пальто
    Мавпа дізналася, що не житиме вічно.)))
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