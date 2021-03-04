Иммунитет к COVID-19 есть у 13-20% украинцев, - KSE
Об этом заявил на брифинге глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Он развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.
В KSE объяснили, что такие цифры — нормальная международная практика, так как официально подтверждают примерно 30% от всех случаев заражения.
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В мире же коллективный иммунитет составляет около 10%.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в 2021 году коллективный иммунитет к коронавирусу маловероятен. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы у 60−70% населения был иммунитет к коронавирусу.
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