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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ

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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ
Строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Дании может затянуться до осени. Ранее сообщалось о других сроках - до конца апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на Морское управление Дании (DMA).

Сообщается, что сегодня судно "Академик Черский" вышло из немецкого порта Висмар и проследовало в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. После этого ожидается, что судно примет участие в прокладке газопровода в водах Дании.

"Nord Stream 2 AG направила соответствующее уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы должны выполняться в соответствии с имеющимися разрешениями", - отметили в компании-операторе "Северного потока-2".

Кроме того, Морское управление Дании сообщило, что ожидает завершения строительных работ к концу сентября. В настоящее время в ее водах работает другое российское судно "Фортуна".

Отметим, на сегодня трубопровод почти завершен, осталось проложить около 120 км труб в датских водах и почти 30 км в немецких.

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Топ комментарии

  • Грышка Распутный 2
    Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ - Цензор.НЕТ 3956
  • Александр Александр 66da010f
    До осени этого года.... Кремль хочет приурочить окончание бесполезного закапывания денег в морское дно к дню похорон кремлёвской крысы.... Но , скорее всего, не успеют - кремлёвская крыса уже пять раз сгниёт в кремлёвской стене, пока закончится стройка...
  • Игорь Ковальчук f657670f
    Заголовок противоречит тексту. Пишут, что к проекту подключается ещё одно судно. Это скорее ускорит, чем затянет сроки сдачи СП-2.
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