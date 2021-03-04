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Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос. ИНФОГРАФИКА

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Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос. ИНФОГРАФИКА
"Женскими" обязанностями 64% украинцев считают приготовления пищи, а 56% - домашние дела. При этом до 40% утверждают, что эту работу в их семьях выполняют как мужчины, так и женщины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Директор группы Любомир Мысив представил их на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Готовит есть у нас преимущественно женщина, занимается домашними делами преимущественно женщина, воспитание детей у нас также считается больше обязанностью женщины. Хотя мы видим, что уже 54% говорят о том, что эта деятельность распределяется между мужчиной и женщиной поровну", - отметил Мысив.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 01

На вопрос "Кто в вашей семье, паре готовит еду?" 25% респондентов ответили "только женщина", 39% - "чаще женщина", 32% - поровну. По словам 19% респондентов, в их семьях или парах только женщина занимается домашними делами, 37% ответили "чаще женщина", 40% утверждают, что эти обязанности в паре делят поровну.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 02

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"45% говорят, что распоряжается бюджетом женщина, и половина говорит о том, что это делают представители обоих полов, 14% говорят, что это делают мужчины", - добавил Мысив.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 03

В то же время 54% респондентов утверждают, что вместе воспитывают детей, 31% - что эта обязанность лежит чаще на женщине, и 10% - исключительно на женщине.

"Вопрос главенства в семье - один из наиболее противоречивых и вызывающих дискуссии. На сегодняшний день у нас есть 63%, которые говорят о том, что эта роль распределена поровну, 14% говорят, что все же женщина главенствует", - отметил Мысив.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 04

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По его словам, 65% респондентов отметили, что в их семьях, парах деньги зарабатывают мужчины, 20% говорят, что заработок общий, а 15% - что больше зарабатывает женщина.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" 27-28 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 1500 респондентов опросили путем телефонных интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Я запропонував дружині завтра з'їздити в ліс по дрова, а я тим часом вечерю приготую. Вона так дивно на мене подивилася! Мовчки розвернулася й пішла.
  • Dack Cloud
    еще про церковь забыли..
    - кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне.. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6401
  • Vedana
    Чому ж проти ? Тоді ти - за.
    Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.

    Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.

    Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
    Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
    Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
    В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
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