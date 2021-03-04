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Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира

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Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира
Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира, который формирует глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В Минобразования отмечают, что количество украинских высших учебных заведений в рейтингах по специальностям 2021 г. по сравнению с предыдущим годом выросла с двух до четырех. В этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям, в прошлом году они получили семь позиций в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям.

В рейтинги по специальностям лучших университетов 2021 вошли следующие украинские университеты:

Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира 01

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Среди украинских вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко принимает участие в наибольшом количестве рейтингов по специальностям (в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям), а национальный университет "Львовская политехника" занимает самую высокую позицию среди университетов Украины - 101-150 в рейтинге лучших университетов по инженерным специальностям в области нефти и газа.

Впервые в рейтинги по специальностям лучших университетов вошли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и национальный университет "Львовская политехника".

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    А где Трускавцы? В отраслевом рейтинге по специальности "Аферист" он был бы в топе. А может и выше.
  • Томас Андерсон 15842d2c
    З якого боку ввійшли? Уточніть.
  • Герхард
    И?

    Какое-то фуфельное агенство по словам самих преподов ВУЗов составило рейтинг, а Шкарлет его запостил. Сами себе подлизали и радости полные штаны.

    Методологія
    QS використовує чотири показники для складання рейтингів за спеціальностями:Академічна репутація: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 102 000 вчених, викладачів і керівників вузів;Репутація серед роботодавців: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 52 000 представників компаній-роботодавців;Кількість цитувань на одну публікацію: кількісний показник наукової продуктивності, який вимірює середню кількість цитувань на одну публікацію за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier;Організаційний індекс Хірша: кількісний показник, що відображає наукову продуктивність і впливовість наукових досліджень за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier.



    У меня крестница сейчас после мехмата универа Шевченко учится в Париже. Так что я не из открыток Минобразования знаю о качетве преподавания там.
    Это полный отстой по сравнению с западными университетами.
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