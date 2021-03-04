Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко

XVIII съезд судей 9-11 марта вместо Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины состоится в "Президент отеле".

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Основанием для изменения места проведения съезда стало письмо Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в котором Совету судей Украины рекомендовалось изменить место проведения съезда судей Украины из соображения вопросов безопасности делегатов и участников форума", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 февраля организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко анонсировали следующую акцию 9 марта, так как на эту дату запланирован съезд судей. Активисты требовали установить в Украине цивилизованную систему правосудия.

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