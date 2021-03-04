Нам надо найти формат для воспитания конкурентоспособных специалистов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам Стратегии развития образования и науки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На совещании речь шла о реализации проекта "Новая украинская школа", который должен обеспечить успешное будущее для каждого ребенка. В частности, предлагается повысить качество образования, социальный статус педагога путем увеличения заработной платы, создать инклюзивное среду и продолжить цифровизацию учебного процесса.

Кроме того, обсудили вопросы модернизации профессионального и профессионально-технического образования. В рамках реализации этого проекта запланирована реконструкция имеющихся и открытие новых центров профобразования, повышение престижа педагогов и учеников, а также усиление взаимодействия с работодателями.

Планируется упростить требования к лицензированию учебных заведений и ввести прозрачные механизмы поступления в вузы.

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Отдельного внимания требует повышения конкурентоспособности исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей проведение научных исследований на высоком уровне. Государство должно способствовать разработке и внедрению конкурентоспособных научных инноваций, а также высокотехнологичной продукции.

"Государству нужно новое качество менеджмента. Нам надо найти формат, как студенты могли бы получать знания и опыт, чтобы Украина могла воспитать прослойку сильных, конкурентоспособных специалистов, среди них - и сильного менеджмента ", - сказал Зеленский.

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