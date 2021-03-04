Зеленский продемонстрировал решимость бороться с олигархами, - Мендель

В течение последних недель Президент Владимир Зеленский продемонстрировал готовность решительно противостоять олигархам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в статье для Atlantic Council написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Менее чем два года назад Владимир Зеленский был с большим преимуществом избран шестым президентом Украины, чтобы трансформировать страну. Прежде всего это означало прекращение почти тридцати лет доминирования олигархов, которое погрузило Украины в бедность и коррупцию. Президент Зеленский теперь выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов способами, которых избегали его предшественники ", - отметила Мендель.

По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа. "Президент понимает, что для выполнения роли трансформационной фигуры в украинской истории должна продемонстрировать политическую волю провести настоящие реформы, которые разрушат доминирование олигархов", - заметила его пресс-секретарь.

В качестве примера подобных реформ Мендель приводит введения Советом нацбезопасности и обороны персональных санкций против Виктора Медведчука и его жены, а также связанных с ним телеканалов.

"Как показали события последних недель, Президент Зеленский готов бросить вызов влияния украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизацию, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы действия говорили за него ", - заключает Мендель.

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