Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19

Кремль заявляет о "провокациях" Украины на Донбассе, премьер Словакии извиняется за "шутку" о Закарпатье, Рада провалила легализацию оружия, на пороге - третья волна пандемии, - главные новости 4 марта.

Кремль обвинил Украину в провокациях на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле серьёзно обеспокоены якобы обстрелами территории Донбасса "со стороны украинских вооруженных сил или иных формирований". По его словам, ситуация может "перейти через опасную черту".

МИД Украины в ответ напомнили Пескову, что РФ должна выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других.

Премьер Словакии извинился за слова о Закарпатье

Сначала извинения принес глава МИД Словакии Корчок, после - сам премьер-министр Игорь Матович. "Словаччина - твій друг", - написал он в Твиттере.

Несмотря на это, на здании почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись "Міняємо Словаччину на Крим".

Рада не поддержала легализацию оружия

Парламентарии провалили 2 законопроекта об обороте оружия - один из них набрал 74 голоса "за", другой - 88. Новый закон проект закона обещают разработать в течение месяца.

НАБУ закончило расследование о взятке "слуге народа" Юрченко

По версии следствия, Юрченко попросил передать ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту "Об управлении отходами", а после еще 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета ВР.

Приближается третья волна пандемии COVID-19

За последние сутки коронавирусом заболели как минимум 10 057 украинцев - это данные, попавшие в официальную статистику. "Видим рост, видим начало третьей волны", - говорит премьер-министр Шмыгаль. В стране могут опять ввести локдаун - это случится, если большинство областей попадут в "красную" зону карантина. В Украине уже циркулирует "британский" штамм коронавируса. Иммунитет при этом есть у 13-20% украинцев (для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы он был у 65-70%).