Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19
Кремль обвинил Украину в провокациях на Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле серьёзно обеспокоены якобы обстрелами территории Донбасса "со стороны украинских вооруженных сил или иных формирований". По его словам, ситуация может "перейти через опасную черту".
МИД Украины в ответ напомнили Пескову, что РФ должна выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других.
Премьер Словакии извинился за слова о Закарпатье
Сначала извинения принес глава МИД Словакии Корчок, после - сам премьер-министр Игорь Матович. "Словаччина - твій друг", - написал он в Твиттере.
Несмотря на это, на здании почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись "Міняємо Словаччину на Крим".
Рада не поддержала легализацию оружия
Парламентарии провалили 2 законопроекта об обороте оружия - один из них набрал 74 голоса "за", другой - 88. Новый закон проект закона обещают разработать в течение месяца.
НАБУ закончило расследование о взятке "слуге народа" Юрченко
По версии следствия, Юрченко попросил передать ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту "Об управлении отходами", а после еще 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета ВР.
Приближается третья волна пандемии COVID-19
За последние сутки коронавирусом заболели как минимум 10 057 украинцев - это данные, попавшие в официальную статистику. "Видим рост, видим начало третьей волны", - говорит премьер-министр Шмыгаль. В стране могут опять ввести локдаун - это случится, если большинство областей попадут в "красную" зону карантина. В Украине уже циркулирует "британский" штамм коронавируса. Иммунитет при этом есть у 13-20% украинцев (для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы он был у 65-70%).