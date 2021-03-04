Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
О прекращении финансирования заявил глава компании Андреас Ширенбек.
Он отказался ответить, сколько средств компания инвестировала в "Северный поток-2".
В целом строительство "Северного потока-2" финансировали пять европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.
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Ранее о прекращении финансирования "Северного потока-2" заявила немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea. Там объясняли, что уже вложили в проект 730 миллионов евро, хотя сначала планировали инвестировать 950 миллионов евро. Также от финансирования отказались OMV и Royal Dutch Shell.