Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения намерено упрощать доступ украинцев к вакцинации не только от COVID-19, открывать возможность вакцинации в аптеках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

"Мы введем такую обязательную опцию, чтобы вакцинация была в аптеках. Начнем с гриппа, условно говоря, чтобы был максимально легкий доступ до вакцинации", - сказал он.

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