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Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов

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Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения намерено упрощать доступ украинцев к вакцинации не только от COVID-19, открывать возможность вакцинации в аптеках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

"Мы введем такую обязательную опцию, чтобы вакцинация была в аптеках. Начнем с гриппа, условно говоря, чтобы был максимально легкий доступ до вакцинации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммерческая вакцина от коронавируса появится не раньше лета-осени, - Степанов

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Шо-шо? Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9803
  • irenka ko
    А можна ще робити вакцинацію у підземних переходах та у метро. Громадські туалети та біотуалети теж підійдуть для цього.
  • Пацюк Олег
    Це ж треба було вигадати шахраям-фармацевтам таке нескінчене джерело прибутку.
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