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В администрации Байдена назвали Китай единственным конкурентом США и отметили разрушительную роль РФ

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В администрации Байдена назвали Китай единственным конкурентом США и отметили разрушительную роль РФ
Китай является для США единственным конкурентом, способным создать мощный вызов стабильности нынешнего международного порядка, при этом Россия стремится повлиять и дестабилизировать глобальную систему.

Об этом говорится в докладе "Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности", обнародованном на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ на ссылкой на Укринформ.

"Китай стремительно становится более самоуверенным. Это единственный конкурент, который потенциально способен соединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтоб создать устойчивый вызов стабильной и открытой международной системе ", - говорится в документе.

При этом отмечается, что Россия продолжает усилия, чтоб повлиять на глобальную ситуацию и "сыграть разрушительную роль на мировой арене".

"И Пекин, и Москва приложили значительные усилия, чтоб проверить США на прочность и помешать нам защищать собственные интересы и интересы союзников во всем мире", - отмечается в докладе. В нем также упоминаются Иран и Северная Корея как страны, которые продолжают угрожать союзникам и партнерам США и создают проблемы региональной стабильности. В связи с этим упоминаются и угрозы терроризма и насильственного экстремизма.

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В качестве ответа на нынешние вызовы в администрации Байдена планують оценить возможности и собственные силы и при содействии с Конгрессом США создать преимущества в сфере национальной безопасности. При этом предполагается провести пересмотр устаревших платформ и переориентацию на новые проекты и разработки.

В Белом доме уточнили, что Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности имеет целью передать видение президента Байдена относительно дальнейшего взаимодействия США с миром. Кроме того, документ согласовывает усилия министерств и ведомств в контексте работы над стратегией национальной безопасности США.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Україна не була 5 ю економкою , не треба маніпулювати і видавати Україну того часу , за окрему економіку . Українська економіка була потужною завдяки в першу чергу - оборонним підприємствам , в яку ссср , ( а не влада тодішньої республіки Україна ) вбухував просто колосальні гроші . Коли совок щез , закінчилось і фінансування економіки України + скоротилися звичні ринки збуту , а нових , на жаль , завоювати не вдалося . Тому тепер - маємо те що маємо . В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 4350 .
  • Алексей Достоевский
    В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 5961
  • Владислав Носковский
    Тільки от нюанс є один... ДніпроГЕС будували американські інженери. А у 19ст всі країни були аграрними. На початку 20ст розпочався технологічний бум, і відповідно країни почали перелаштовуватись. Наявність промислових підприємств на території України ніяк не залежало від совку. Цілком імовірно, що наявність тупого совку навіть гальмувало іноваційні технології. Взяти ту ж другу світову- срср вивіз старі заводи з Германії, а німцям довелось будувати нове і *******. Про п'яту економіку в Європі не потрібно, бо це лише твердження совків (срср не надавав правдивої інформації про це у ООН). Чи ти хочеш сказати, що живучи у злиднях в порівнянні з країнами Європи- ми були багатими? Що було у радянськох людини? Шафа лакована, стіл-тумба книжка, килим, старий ч/б телевізор, пилосос-монстр та кілька речей з одягу. Що було у людей, які проживали у "відсталих країнах Європи"? У них було все. Усюди, де був совок- була розруха. (Це і Польщі стосується).
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