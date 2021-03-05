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Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов

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Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает добиться повышения минимальной заработной платы медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн.

Как ппередает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Медики сегодня - настоящие герои, поэтому повышение им зарплат - моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тыс. гривен, младшего - 12 тыс. гривен. И мы добьемся этого", - написал он





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Топ комментарии

  • Олег Смуток 8713be8e
    Обіцяти - не значить женитись...
    Його Босс вже вчителям по 4000 у.о. зарплати обіцяв, а потім: «Я вам, лохам, ничего не должен» (с) псячою мовою оригіналу.
  • Роман Кокоровець
    в мене колишня дружина медсестра , хоч назад повертайся ...
  • юрий вакуленко 1aae00c1
    опять хочу в ПАРИЖ ---- а вы там уже были . нет но я несколько раз уже хотел
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