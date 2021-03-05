На Центральном вокзале в Киеве мужчина попал под поезд, ему оторвало ноги, - полиция

На центральном вокзале в Киеве мужчина попал под поезд, в результате чего ему оторвало ноги. Пострадавший госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так сообщается, что около 16:00 4 марта в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Центральном железнодорожном вокзале.

Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Происшествие зарегистрировано в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. После этого события будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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