Стефанчук о судебной реформе: Разрабатываем не одну, а сразу несколько концепций

Реформирование системы правосудия в Украине планируют завершить в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Дом".

Он отметил, что за 30 лет независимости Украины не удалось построить ту систему правосудия, которая бы обеспечивала доверие граждан.

"Мы внимательно исследовали все предыдущие ошибки. И подход, который продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский, концептуально отличается от того, который был в предыдущие года", - сказал Стефанчук.

Новое видение реформы отличается комплексным подходом, который охватывает не только институт судей.

"Мы разрабатываем не одну концепцию, а сразу несколько. Кроме концепции реформирования судоустройства, мы разрабатываем и концепцию систематизации украинского законодательства, и концепцию систематизации и переосмысления украинского юридического образования. Только в комплексе мы можем достичь какого-то результата ... Мы должны "вычистить" наше законодательство от устаревших норм, внедрить новые правила правотворчества в Украине, а также сделать правовой мониторинг: достиг ли тот или иной нормативно-правовой акт цели, которая на него возлагалась", - уверен первый заместитель председателя Верховной Рады.

Стефанчук сообщил, что все направления будут идти параллельно. Например, реформирование судебного корпуса начинается с перезапуска важнейших институтов, каковыми являются Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет юстиции.

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Относительно юридического образования: планируют выработать понятные правила по подготовке высококвалифицированных юристов в Украине, а также правила дальнейшей специальной подготовки их как судей, и самое главное - правила привлечения к ответственности.

Как сообщалось, 18 февраля Президенту Владимиру Зеленскому представили Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

Главная цель Стратегии - установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.