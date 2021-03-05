Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти

Максим Степанов назвал прививку единственным способом остановить распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом министр здравоохранения сообщил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"26 951 - это количество жизней украинцев, которые за год забрал COVID-19. Этот счетчик смерти мы должны остановить. И способ его остановить - это вакцинация. Все очень просто. С одной стороны есть страшная болезнь, которая просто уносит жизни. Никто из врачей не может сказать, в каком возрасте и как она будет протекать. Она заканчивается смертью, она заканчивается реанимацией. С другой стороны, есть вакцина, есть средство защиты от этой болезни. Когда ты точно не умрешь, если ты вакцинирован. Когда ты точно не попадешь в реанимацию. Когда ты точно не будешь иметь постковидные последствия", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что государство должно обеспечить вакциной, а люди должны начать вакцинироваться.

"Это защита, это гарантия жизни. Вакцина равна жизни. Что мы имеем в нашей стране? Мы несколько месяцев в антивакцинальной вакханалии, я по-другому это назвать не могу. У нас сформировались просто какие-то коллаборационисты "ковида", которые делают все, чтобы сорвать вакцинацию. Это не такая вакцина, не такие сроки, то не тот производитель, и еще что-то происходит", - сказал Степанов.

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22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.