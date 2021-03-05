В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек

По состоянию на утро пятницы, 5 марта, выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 05 марта 2021 года. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 355 человек;

летальных случаев - 172;

выздоровели - 4 149 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40 393, методом ИФА - 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 236).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 384 917 человек;

выздоровели - 1 191 022 человека;

летальных случаев - 26 763;

проведено ПЦР-тестов - 7 062 386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях", - рассказал Степанов.





