В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 05 марта 2021 года. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 355 человек;
летальных случаев - 172;
выздоровели - 4 149 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40 393, методом ИФА - 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 236).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 384 917 человек;
выздоровели - 1 191 022 человека;
летальных случаев - 26 763;
проведено ПЦР-тестов - 7 062 386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях", - рассказал Степанов.