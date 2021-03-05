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Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина

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Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина
Украина в ближайшее время может получить ответ на вопрос относительно вступления в НАТО. Это может произойти до конца года.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, как быстро Украина сможет стать членом НАТО зависит от того, когда Украина получит план действий относительно членства.

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"Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий относительно членства. Как только Украина получит план действий относительно членства, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО", - сказала Стефанишин.

Она выразила надежду, что Украине удастся быстрее вступить в НАТО, чем Северной Македонии.

Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Уберите таранов в ЗСУ, ермаков во власти и на пост президента нормального мужика, а не соплежуя. Тогда, возможно, получится.
  • NonCFist
    _Меркеляка из шкуры выпрыгнет лишь бы насрать Украине и не допустить ПДЧ. Как и в 2008. Курва путлерова! Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 512
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Вопреки зелени и благодоря Порошенко и его команде. Слава Украине ! И как вдруг оказалось Армия, Вера, Язык это очень мудро, а не мудрость сопляка "яка різниця"
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