Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина

Украина в ближайшее время может получить ответ на вопрос относительно вступления в НАТО. Это может произойти до конца года.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, как быстро Украина сможет стать членом НАТО зависит от того, когда Украина получит план действий относительно членства.

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"Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий относительно членства. Как только Украина получит план действий относительно членства, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО", - сказала Стефанишин.

Она выразила надежду, что Украине удастся быстрее вступить в НАТО, чем Северной Македонии.