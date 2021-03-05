"Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта
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Китайскую вакцину Sinovac планируют привезти в Украину до 15 марта.
Вакцину против COVID-19 CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech планируют поставить в Украину до 15 марта. Поставку будет осуществлять компания "Лекхим". Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ со сылкой на Гордон.
"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" – уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, – сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЧАО "Лекхим", – говорится в сообщении.
В "Лекхим" подчеркнули, что вакцина CoronaVac успешно завершила третью фазу клинических испытаний в Турции.