"Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта

Китайскую вакцину Sinovac планируют привезти в Украину до 15 марта.

Вакцину против COVID-19 CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech планируют поставить в Украину до 15 марта. Поставку будет осуществлять компания "Лекхим". Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ со сылкой на Гордон.



"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" – уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, – сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЧАО "Лекхим", – говорится в сообщении.

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В "Лекхим" подчеркнули, что вакцина CoronaVac успешно завершила третью фазу клинических испытаний в Турции.