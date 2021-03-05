США и Британия согласовывают новый пакет санкций против РФ за использование химического оружия, - Bloomberg

США и Британия согласовывают введение нового пакета санкций против России. Они касаются нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия.

Об этом изданию Bloomberg заявили информированные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Британии также планируют обсудить этот вопрос с ключевыми европейскими союзниками, в частности, Францией и Германией.

"США и Британия взвешивают дополнительное наказание для России за использование ею химического оружия, причем варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу – ограничений против государственного долга страны", - отмечается в сообщении.

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