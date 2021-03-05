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США и Британия согласовывают новый пакет санкций против РФ за использование химического оружия, - Bloomberg

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США и Британия согласовывают новый пакет санкций против РФ за использование химического оружия, - Bloomberg
США и Британия согласовывают введение нового пакета санкций против России. Они касаются нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия.

Об этом изданию Bloomberg заявили информированные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Британии также планируют обсудить этот вопрос с ключевыми европейскими союзниками, в частности, Францией и Германией.

"США и Британия взвешивают дополнительное наказание для России за использование ею химического оружия, причем варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу – ограничений против государственного долга страны", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Астанавитесь!!! Сколько можно полезных санкций? Рашка уже лопается от благополучия. Народ ожирел, верхушка потеряла счет несметным богатствам, даже реки от избытка воды в Крыму пробили себе второе, а некоторые уже третье русло! Расея из-ни-ма-га-ит от счастья! Только жопа че-то болит.
  • Gera 123
    Психиатрическая больница,ну ты прямо психиатр настоящий
  • Самсон 743bf56e
    понты шарабкренские,надоели,уже даже не смешно и не грустно.санкции! перестаньте с ними торговать,не покупайте у них нефть и газ,железо и пшеницу,перекройте все платежжные системы.введите нормальные санкции,чтоб усрались,тогда путина быстро поменяют сами рашисты,подключите китай,верните китайцам и японцам их земли,забраные союзом.заеройте все границы вокруг раши и не пускайте их за кордон,введите санитарную зону вокруг раши и они через пол года приползут и путлера за уши притянут на эшафот. а это все панты. а они и дальше будут вас травить и стрелять и беспредельничать,пока не получат крепко по зубам.это типичная линия поведения хулиганов-бандитов,пока по забам не получит,не успокоится.
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