COVID-вакцинация стартовала в 111 странах мира: сделали более 279 млн прививок, - Bloomberg
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Кампании вакцинации от коронавируса стартовали в 111 странах мира. Лидером по числу введенных доз вакцины от коронавируса являются США.
По состоянию на утро 5 марта в мире сделали более 279 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Кампании стартовали в 111 странах мира.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
США – 82,6 млн доз;
Китай – 52,5 млн доз;
страны ЕС – 36,9 млн доз;
Великобритания – 21,9 млн доз;
Индия – 17,7 млн доз.
При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (93,76), Сейшельские Острова (84,23), Объединенные Арабские Эмираты (57,72), Мальдивы (36,86) и Великобритания (32,86).