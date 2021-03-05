Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав
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По состоянию на утро 5 марта в Украине вакцинированы от коронавируса 12 481 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава. За вчерашний день прививки получили 2 913 человек.
Им была введена первая доза вакцины Covishield индийского производства.
Отметим, что за 3 марта вакцинировали от коронавируса 2 680 человек.
Как сообщалось, вакцинация в Украины началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.
Он также уточнил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.