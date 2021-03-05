Новости • Коронавирус и карантин

Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав

96628
Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав
По состоянию на утро 5 марта в Украине вакцинированы от коронавируса 12 481 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава. За вчерашний день прививки получили 2 913 человек.

Им была введена первая доза вакцины Covishield индийского производства.

Отметим, что за 3 марта вакцинировали от коронавируса 2 680 человек.

Как сообщалось, вакцинация в Украины началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.

Он также уточнил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.

Читайте также: Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Gp An
    И это в стране с населением около 40 миллионов...Ну не дно а днище!!!
  • Yakov Nemo
    Эдуард Силенко ,а как вы вы это определяете ,что он Еврей , вместе в баню ходили ,или делали запрос в Рабонут , или вы знаете его Маму ,что она еврейка🤦🙄
  • Rostyslav Komarnytsky
    Корінний естонцю, корінний українець знає, що Порошенко вже хворів на КОВІД, тому вакцинації не потребує. Принаймні зараз. Але тобі це не відомо. Естонії напевне ближчі власні проблеми. Нє?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости