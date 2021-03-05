США не будут делиться вакцинами, пока не завершится вакцинация населения, - Белый дом

Пока все американцы не получат доступ к вакцинам от COVID-19, США не будут отправлять дозы другим странам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

"США не намерены делиться вакцинами. Президент четко дал понять, что он сосредоточен на обеспечении доступа всех американцев к вакцинам. Это - наш фокус", - сказала Псаки.

По ее словам, вторым приоритетом США является быстрое экономическое восстановление.

"Следующим шагом является экономическое восстановление, предусматривающее, чтобы наши соседи - Мексика и Канада - также взяли пандемию под контроль, и мы могли открыть границы", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что после завершения кампании по вакцинации в США, "мы будем рады обсудить дальнейшие шаги".

"В центре внимания этой администрации США - чтобы каждый американец получил прививку", - повторила Псаки.

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