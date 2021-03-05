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Украинские ученые первыми в мире научились прогнозировать тяжесть течения COVID-19 по анализу крови

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Украинские ученые первыми в мире научились прогнозировать тяжесть течения COVID-19 по анализу крови
Украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания COVID-19. Такой прогностический критерий необходим врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у конкретного пациента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко в интервью пресс-службе НАН.

По его словам, на сегодня врачи не могут прогнозировать, как COVID-19 будет развиваться у конкретного пациента. В частности, непонятно, почему один пациент выздоравливает за 7-10 дней, а другой - может попасть в зависимость от кислорода.

"Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире", - отметил Досенко.

Он отметил, что при госпитализации у пациентов, которые были в разном состоянии, брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. И на днях уже получили окончательные результаты.

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"… все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, - сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК", - добавил Досенко.

Напомним, до этого ученые выявили связь тяжелой формы COVID-19 с четырьмя заболеваниями.

Отметим, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что разработка украинской вакцины от COVID продолжается.

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  • SiriusAquila 7fd623f2
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  • Эдуард Силенко
    А мені здаеться, що не по аналізку крові, бо це всі вже давно всі роблять, а по аналізу калу, бо це вже давно ніхто не робить, а наші продовжують вивчати цей метод.
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Це як визначати діарею по проносу.
    Можна й без аналізу крові сказати, що труп є труп.
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