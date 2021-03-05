Новости • Агрессия России против Украины

Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК

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Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК
Вооруженные формирования РФ и ее наемники передислоцируют запрещенное минскими соглашениями вооружение и военную технику и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

Как сообщает украинская сторона СЦКК, данные грубые нарушения со стороны террористов зафиксированы в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"6 танков Т-72Б и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что согласно распоряжению командующего ООС продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В частности ведется строительство автомобильного моста в районе населенного пункта Роты, Донецкой области (автомобильная дорога М-03 Харьков - Дебальцево). Также продолжались работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное. Выполнены работы по обслуживанию оборудования базовой станции мобильной связи в районе населенного пункта Лобачево, Луганская область.

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"Следует отметить, что контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня представители УС СЦКК осуществляли непосредственно на месте работ", - добавила украинская сторона.

Топ комментарии

  • Игорь Бехтер
    Ну так сожгите их !
  • NonCFist
    _Не "террористы" разместили - болваны вы! Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2361 - а расиянские оккупанты! С которыми и идёт война за независимость. А не с какими-то самодельными местными террористами.
  • Zemer
    ОБСЕ выражает очень сильную обеспокоенность, переходящую в сильное душевное волнение вызывающее диарею
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