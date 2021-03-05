Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК

Вооруженные формирования РФ и ее наемники передислоцируют запрещенное минскими соглашениями вооружение и военную технику и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

Как сообщает украинская сторона СЦКК, данные грубые нарушения со стороны террористов зафиксированы в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"6 танков Т-72Б и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что согласно распоряжению командующего ООС продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В частности ведется строительство автомобильного моста в районе населенного пункта Роты, Донецкой области (автомобильная дорога М-03 Харьков - Дебальцево). Также продолжались работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное. Выполнены работы по обслуживанию оборудования базовой станции мобильной связи в районе населенного пункта Лобачево, Луганская область.

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"Следует отметить, что контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня представители УС СЦКК осуществляли непосредственно на месте работ", - добавила украинская сторона.