Израиль стал первой страной в мире, победившей COVID-19 благодаря вакцинации, - Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль покончил с коронавирусом, заявив, что он стал первой страной в мире, которая положила конец пандемии, благодаря своей быстрой и эффективной кампании вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Израиль стал первой страной в мире, вышедшей из ковида. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - рассказал Нетаньяху о системе Green Pass, которая позволяет вакцинированным посещать любые мероприятия.

Премьер-министр Израиля сказал, что он надеется вакцинировать все взрослое население Израиля к концу марта и полностью открыть страну к апрелю.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня он также будет называться нацией вакцинации", - отметил Нетаньяху.

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