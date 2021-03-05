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Израиль стал первой страной в мире, победившей COVID-19 благодаря вакцинации, - Нетаньяху

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Израиль стал первой страной в мире, победившей COVID-19 благодаря вакцинации, - Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль покончил с коронавирусом, заявив, что он стал первой страной в мире, которая положила конец пандемии, благодаря своей быстрой и эффективной кампании вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Израиль стал первой страной в мире, вышедшей из ковида. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - рассказал Нетаньяху о системе Green Pass, которая позволяет вакцинированным посещать любые мероприятия.

Премьер-министр Израиля сказал, что он надеется вакцинировать все взрослое население Израиля к концу марта и полностью открыть страну к апрелю.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня он также будет называться нацией вакцинации", - отметил Нетаньяху.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    він не ізраїльтянин, а сраний маланець!
  • Fantomas
    в Израиле зеленый паспорт
    а в Украине зеленое недоразумение.. вот вам и какая разница
  • Кремень
    Так місцеві не керують,а заробляють.Це різні речі.☺
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