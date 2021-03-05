Украинцы могут посещать 95 стран мира с соблюдением карантинных ограничений, - Кулеба
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Сегодня украинцы могут посещать 95 стран мира при условии соблюдения определенных карантинных ограничений.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По состоянию на конец февраля украинцы могут посетить 95 стран с соблюдением определенных карантинных ограничений", - заявил он.
При этом министр не уточнил, какие именно страны открыты для украинцев.
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