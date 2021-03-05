Украинцы могут посещать 95 стран мира с соблюдением карантинных ограничений, - Кулеба

Сегодня украинцы могут посещать 95 стран мира при условии соблюдения определенных карантинных ограничений.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на конец февраля украинцы могут посетить 95 стран с соблюдением определенных карантинных ограничений", - заявил он.

При этом министр не уточнил, какие именно страны открыты для украинцев.

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