На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов

Андрей Тетера, назначенный 25 февраля на должность начальника отдела оперативных разработок Главного управления внутренней безопасности ГФС, фигурировал в трех уголовных делах, связанных с вымогательством и взяточничеством, и одно из этих дел сейчас слушается в суде.

Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат Украины, замглавы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов.

Тетера назначен на должность начальника отдела оперативных разработок Главного управления внутренней безопасности ГФС приказом главы ГФС Вадима Мельника 25 февраля.

На момент назначения уголовное дело, где Тетера является обвиняемым, еще слушалось в апелляционном суде, то есть решение по нему не принято.

В уголовном деле речь идет о том, что Тетера, бывший замначальника оперативного управления Белоцерковской ОГНИ со своим бывшим подчиненным вымогал у предпринимателя $7 тысяч (но потом согласился на $6 тысяч) в 2014 году.

Задерживали его прямо при получении взятки наличными.

Квалификация действий Тетеры – часть 2 статьи 189 и часть 5 статьи 27 Уголовного кодекса - пособничество в вымогательстве, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением либо уничтожением имущества, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (срок от трех до семи лет).

По данным народного депутата Холодова, всего уголовных дел, в которых фигурировал Тетера, – 3.

"Получается, одного - Лебедко – со скандалом увольняют, хотя решения суда по нему нет, он не признан виновным. Другого – Тетеру с 3-мя эпизодами взяточничества в анамнезе, по которому также нет окончательного решения суда – назначают. Расскажите мне, а какой механизм у этой избирательной слепоты? Как Тетера прошел проверку в Минфине? Как можно так подставлять президента и его партию?" - написал нардеп Андрей Холодов.

Напомним, в 2017 году с поличным при получении взятки в 66 млн гривен был задержан исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, однако суд до сих пор не вынес решения по этому уголовному делу, вина Лебедко не доказана.

Лебедко в сентябре 2020 года был назначен на должнлость и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, но после скандала в январе 2021 года был уволен.