Новости

На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов

3 52521
На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов
Андрей Тетера, назначенный 25 февраля на должность начальника отдела оперативных разработок Главного управления внутренней безопасности ГФС, фигурировал в трех уголовных делах, связанных с вымогательством и взяточничеством, и одно из этих дел сейчас слушается в суде.

Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат Украины, замглавы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов.

Тетера назначен на должность начальника отдела оперативных разработок Главного управления внутренней безопасности ГФС приказом главы ГФС Вадима Мельника 25 февраля.

На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов 01

На момент назначения уголовное дело, где Тетера является обвиняемым, еще слушалось в апелляционном суде, то есть решение по нему не принято.

В уголовном деле речь идет о том, что Тетера, бывший замначальника оперативного управления Белоцерковской ОГНИ со своим бывшим подчиненным вымогал у предпринимателя $7 тысяч (но потом согласился на $6 тысяч) в 2014 году.

Задерживали его прямо при получении взятки наличными.

Квалификация действий Тетеры – часть 2 статьи 189 и часть 5 статьи 27 Уголовного кодекса - пособничество в вымогательстве, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением либо уничтожением имущества, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (срок от трех до семи лет).

По данным народного депутата Холодова, всего уголовных дел, в которых фигурировал Тетера, – 3.

"Получается, одного - Лебедко – со скандалом увольняют, хотя решения суда по нему нет, он не признан виновным. Другого – Тетеру с 3-мя эпизодами взяточничества в анамнезе, по которому также нет окончательного решения суда – назначают. Расскажите мне, а какой механизм у этой избирательной слепоты? Как Тетера прошел проверку в Минфине? Как можно так подставлять президента и его партию?" - написал нардеп Андрей Холодов.

Напомним, в 2017 году с поличным при получении взятки в 66 млн гривен был задержан исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, однако суд до сих пор не вынес решения по этому уголовному делу, вина Лебедко не доказана.

Лебедко в сентябре 2020 года был назначен на должнлость и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, но после скандала в январе 2021 года был уволен. 

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vasilij VG
    "Новые лица", да, зебилы зашкваренные? На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 3924 Убили страну по приколу. Жрите, пока не удавитесь.
  • Vovcheg Zak
    Це вже наслідки, а причина - 73% населення України тупе бидло
  • 5 копійок
    ЗЕлошари здобули нових літс.На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 130
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости