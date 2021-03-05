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Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов

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Степанов о своем состоянии после вакцинации: Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций и побочных эффектов
Запущен всеукраинский флеш-моб для популяризации прививочной кампании против коронавируса в Украине.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Пятый день после вакцинации. Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов. Единственное, минут 20 после прививки болело место укола. А еще через полчаса и это прошло", - отметил министр.

"Поэтому, я еще раз настаиваю, что вакцинация - единственный способ уберечь себя от COVID-19 и его страшных последствий", - добавил он.

Кроме этого министр отметил, что он приобщился к всеукраинскому флеш-мобу, нацеленному на популяризацию кампании по вакцинации в Украине.

"По хэштегу #ялікарявакцинуюсь можно будет ознакомиться с рассказами врачей, которые знают, что вакцинация равна ЖИЗНИ", - подытожил Степанов.

Как сообщалось, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав

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Топ комментарии

  • Oljik
    Сьогодні 172 людини в Україні вже не зможуть порадіти за гарне самопочуття цього бадьорого міністра.
  • Кремень
    Дуже схоже йому якусь вітамінку кольнули.☺
  • Эдуард Силенко
    Вколіть йому ще. Живуче падло. Ні вірус смертельний не бере, ні вакцина. Куля б допомогла, та нажаль часи ліберальні...
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