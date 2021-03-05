Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам главы МИД, Украина уже начала работу по открытию новых посольств и консульств в мире.
"Будет создано посольство Украины в Республике Гана. Это соответствует нашему курсу на постепенное укрепление позиций в Африке. Будет открыто посольство Украины в Филиппинах, страна очень сложная, с ней нужно работать для того, чтобы она более благосклонно относилась к украинским инициативам в международных организациях", - отметил министр.
Кроме того, Кулеба добавил, что в полноценное посольство будет превращено посольство Украины в Чили.
"Сейчас это отделение другого посольства, но мы его превратим на полноценное посольство", - объяснил глава МИД.
"Будет создано генеральное консульство в Мумбаи. ... Долгожданное генеральное консульство во Вроцлаве. И консульство в Сигету-Мармацией, столице украинства в Румынии", - подытожил Кулеба.