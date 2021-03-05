Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, глава МИД отметил, что поддерживает идею легализации двойного гражданства. Но есть одно исключение - это Российская Федерация, с которой не может идти речи об этом.
"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отражена в законодательстве…Политика, которую мы будет реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданства со странами ЕС… со странами, которые дружественны нам и не представляют угрозы. Список этих стран будет калиброваться", - сказал Кулеба.
По его словам, второй элемент - это запрет занимать государственные должности при наличии двойного гражданства.
"Тут будет другая политика с рядом ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений", - добавил министр.